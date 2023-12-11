رسالة للإعلام والمحافظين| ماذا دار في غرفة عمليات مجلس الوزراء حول الانتخابات الرئاسية؟.. توجيه عاجل لرئيس الحكومة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تيسير الانتخابات الرئاسية

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، علي أهمية مواصلة الجهود لتوفير الخدمات المختلفة، وتقديم مختلف التيسيرات للمواطنين لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر.

وتوجه رئيس الوزراء، بالشكر للمُحافظين على جهودهم في توفير الخدمات اللوجستية المختلفة، للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وفقاً لما طلبته الهيئة الوطنية للانتخابات، موجهاً باستكمال بذل الجهود حتى تخرج الانتخابات الرئاسية 2024 في أفضل صورة.