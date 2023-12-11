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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار: نبحث إطلاق حملة ترويجية في مدن إسبانيا

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي عدد من شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الإسباني، وذلك لمناقشة آليات التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني إلى مصر.

 

وقد حضر الاجتماع، أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني خلال عامي 2022 و2023، كما تم مناقشة الخطط المستقبلية لهذه الشركات والمقترحات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من هذه الحركة حيث يعد السوق الإسباني من الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة.

 

كما تم بحث إمكانية تنفيذ حملة ترويجية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري في عدد من المدن الإسبانية، بالإضافة إلى مناقشة المشاركة في الدورة القادمة للمعرض الدولي للسياحة والسفر "FITURE" التي ستُعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد وعقد لقاءات مكثفة مع منظمي الرحلات بدولة إسبانيا للاستماع إلى آرائهم لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني لمصر والتحديات التي قد تواجههم لتحقيق ذلك والعمل على حلها.

 

وتطرق الاجتماع أيضاً للحديث عن أهمية زيادة عدد رحلات الطيران القادمة من دولة إسبانيا إلى مصر، والإشارة إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة ولاسيما باقة التحفيز الإضافية لشركات الطيران (Booster Campaign) والتي تم الموافقة عليها خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

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