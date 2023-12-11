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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإنسانية أولا..قاضي يترك لجنته ويذهب لأحد ذوي الهمم للإدلاء بصوته في العياط|شاهد

القاضي مع الناخب
القاضي مع الناخب

استجاب على الفور أحد القضاة المتواجدين بمدرسة جرزا الابتدائية المشتركة التابعة لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة.
حيث قام القاضي باصطحاب الورقة الانتخابية ودفتر إثبات الحضور والحبر الفسفوري إلى باب المدرسة الرئيسي مكان وجود الناخب، وأدلى الناخب من ذوي الهمم بصوته الانتخابي في سهولة ويسر تام.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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الهيئة الوطنية للانتخابات الحزب المصري الديمقراطي المرشح الرئاسي عبد السند يمامة المرشح الرئاسي فريد زهران المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي حازم عمر المرشحين فى انتخابات الرئاسة

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