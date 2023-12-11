عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يتخذوا أي قرارات.. أوكرانيا تتعرض لخيبة أمل كبيرة من الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارا واحدا بشأن القضايا العالقة المتعلقة بـ أوكرانيا، بما في ذلك الدعم المالي والعسكري وإطلاق محادثات حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كوليبا بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، أن ممثلي الاتحاد لديهم الآن 4 قرارات مطروحة على الطاولة، وهي عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، ومرفق السلام الأوروبي، وصندوق دعم أوكرانيا، والعقوبات على روسيا.

وتابع: "هناك قرار خامس بشأن الأصول المجمدة الروسية، لكن هذا ليس مطروحًا على الطاولة بعد، ولكن من المتوقع أن يكون مطروحا خلال يومين"، لافتا إلى أنه لا توجد قرارات نهائية بشأن أي من هذه القضايا، أي أنها معلقة في الهواء.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "لكن إذا جاز التعبير، تم عرقلة الأمور المالية، فهناك طرق أخرى لتسوية هذه القضايا، ولكن في حالة محادثات العضوية لا يوجد حل آخر سوى التوصل إلى توافق في الآراء"، لافتا إلى أن المشكلة هي أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "مجرد مسألة وقت وسعر".

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر الجاري. 

ومن المتوقع أن يناقشوا قضية إطلاق محادثات العضوية مع أوكرانيا، وتعترض هنغاريا بشدة على ذلك، ويصر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على أن كييف ليست مستعدة لأن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.

الكشف عن تكلفة انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

دول الاتحاد الأوروبي تطالب بفرض عقوبات على حماس

الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أوكرانيا روسيا بروكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

موضوعات متعلقة

الكشف عن تكلفة انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

مصير لا تحسد عليه.. روسيا توجه تحذيرا خطيرا لـ بريطانيا بسبب أوكرانيا

تجميد الصراع في أوكرانيا.. ألمانيا تكشف العواقب والحقائق

"فايننشال تايمز" تتوقع حرمان أوكرانيا من الدعم الأمريكي والأوروبي بحلول نهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. أمطار الخير تسقط على دهب

رحلات ومنافع.. توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة

هيئة مكتب حملة السيسي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

التنسيقية: المشاركة الشعبية غير المسبوقة بالانتخابات تؤكد اختيار بناء الجمهورية الجديدة

وجه رسالة خطيرة لقادة حماس.. وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر واشنطن على دعمها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ