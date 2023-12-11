لم يتخذوا أي قرارات.. أوكرانيا تتعرض لخيبة أمل كبيرة من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارا واحدا بشأن القضايا العالقة المتعلقة بـ أوكرانيا، بما في ذلك الدعم المالي والعسكري وإطلاق محادثات حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كوليبا بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، أن ممثلي الاتحاد لديهم الآن 4 قرارات مطروحة على الطاولة، وهي عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، ومرفق السلام الأوروبي، وصندوق دعم أوكرانيا، والعقوبات على روسيا.

وتابع: "هناك قرار خامس بشأن الأصول المجمدة الروسية، لكن هذا ليس مطروحًا على الطاولة بعد، ولكن من المتوقع أن يكون مطروحا خلال يومين"، لافتا إلى أنه لا توجد قرارات نهائية بشأن أي من هذه القضايا، أي أنها معلقة في الهواء.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "لكن إذا جاز التعبير، تم عرقلة الأمور المالية، فهناك طرق أخرى لتسوية هذه القضايا، ولكن في حالة محادثات العضوية لا يوجد حل آخر سوى التوصل إلى توافق في الآراء"، لافتا إلى أن المشكلة هي أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "مجرد مسألة وقت وسعر".

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يناقشوا قضية إطلاق محادثات العضوية مع أوكرانيا، وتعترض هنغاريا بشدة على ذلك، ويصر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على أن كييف ليست مستعدة لأن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.