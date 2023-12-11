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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن تكلفة انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

اوكرانيا والاتحاد
اوكرانيا والاتحاد الأوروبي

كشف المعهد الألماني للاقتصاد (IW)، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف الدول الأوروبية ما يقرب من 200 مليار يورو.

وأوضح المعهد الألماني للاقتصاد، في تقرير له، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "سيكون له عدد من العواقب" على الاقتصاد الأوروبي، حيث أن كييف ستطالب بموارد مالية كبيرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف  التقرير: "بحسب التقديرات التقريبية، فإن التأثير المالي للعضوية الكاملة لأوكرانيا على الخطة المالية الحالية المتعددة السنوات (MFP) للفترة 2021-2027 سيتراوح بين 130 و190 مليار يورو".

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تخصيص ما بين 70 إلى 90 مليار يورو من هذا المبلغ للإعانات الزراعية ومن 50 إلى 90 مليار يورو للسياسة الإقليمية للاتحاد الأوروبي، مما يعني ضمناً زيادة رفاهية البلاد.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه على الرغم من الحديث عن إرهاق الاتحاد الأوروبي من الصراع الأوكراني، فإن "تجميده" سيكون خطوة ذات نتائج عكسية وسيكون له تأثير عكسي.

وكتبت بيربوك، في مقال بصحيفة فرانكفورت العامة: "يبدو التجميد تقنيًا، ويكاد يكون عقيمًا.. وكأن معه سيأتي السلام والهدوء.. في الواقع، تجميد الصراع يعني العكس".

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ووفقا لها، فإن فكرة التجميد في أوروبا تُسمع بشكل متزايد إلى جانب كلمات عن “الإرهاق”، عندما يتساءل البعض عما إذا كان الوقت قد حان لوقف دعم أوكرانيا.

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

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