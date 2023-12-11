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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع أعمال انتهاء الفترة الأولى لليوم الثاني للتصويت بالانتخابات الرئاسية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء المتابعة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال انتهاء الفترة الأولى من اليوم الثاني، لتصويت المواطنين بالانتخابات الرئاسية 2024، بمختلف المقار الانتخابية، كما تأكد من غلق كافة اللجان الفرعية بمختلف قري ومراكز المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها بالفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد شريف عامر المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب محافظ الفيوم، والأستاذ حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية الاتصال المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم على مدار أيام الانتخابات، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشاد المحافظ، بحجم الإقبال من الناخبين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، خلال فترتي اليوم الأول والفترة الأولى من اليوم الثانى للإنتخابات الرئاسية، والتى ستستمر حتى مساء غدٍ الثلاثاء، معرباً عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية حتى انتهاء فعاليات العملية الانتخابية، والحفاظ علي حقهم الدستوري  الذي كفله لهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية بحرية مطلقة.


وأكد محافظ الفيوم، أن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي، وتنسيق متبادل بين الجهازين التنفيذي والأمني، بما يضمن نجاح الانتخابات وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق، موضحاً أنه تم تخصيص الخط الساخن (114) لتلقى أية شكاوى، بجانب أرقام الأزمات والطوارئ بديوان عام محافظة الفيوم 0842168041و 0842168042و0842168043، لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار عمليات تصويت المواطنين في سهولة ويسر.

 

 

 

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