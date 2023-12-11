رئيس مصر الوسطى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لاثار مصر الوسطى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ودعا الدكتور عادل عكاشة جموع المواطنين والعاملين بوزارة السياحة والآثار للنزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم، والتعبير عن رأيهم بكل حرية، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف الدكتور عادل عكاشة ، أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، فضلا عن أن جموع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، لطالما تحلوا بالوعي والإدراك العميق لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن ودعمه في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي كان سببا أساسيا ورئيسيا في تجاوز مصر بنجاح لكافة التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.