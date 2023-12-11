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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: عظمة الشعب المصري تجلت بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أحمد موسى
أحمد موسى

علق  الاعلامى أحمد موسى، على المشاركة الكبيرة من المصريين فى انتخابات الرئاسة قائلا: "الرهان على الشعب دائما فائز، هذه عظمة الشعب المصرى".

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الإعلام الدولي أجمعه يشيد بمصر والمصريين، منوها بأنه رغم الصعوبات إلا أن المشاركة فى الانتخابات غير مسبوقة.

وأوضح أحمد موسى، أنه تقريبا أكثر من 31 مليون شارك فى التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024 حتى اليوم، معقبا "لسه معانا بكرة كمان وأصوات المصريين فى الخارج ونسبة المشاركة فى الانتخابات تجاوزت الـ 45%". 

انتخابات الرئاسة 2024 


وأكد أحمد موسى أن المؤشرات تؤكد أن عدد المشاركين فى انتخابات الرئاسة 2024 ستتجاوز أعداد  المشاركين فى أى انتخابات.

وتابع "بطاقات الاقتراع خلصت النهاردة والناس شغالة طباعة محدش كان متخيل نسبة الاقبال دى تحصل، المشاركة تجاوزت أعداد مشاركة 2012 و 2005".

الإعلامي أحمد موسى الإعلام الدولي الانتخابات الشعب المصري انتخابات الرئاسة 2024

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