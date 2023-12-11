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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يكشف عن قرار أمريكي يحقق "أحلام" بوتين

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن تأخير المساعدات الأمريكية لأوكرانيا يعتبر بمثابة تحقيق لأحلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية العام.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: "أتوقع أن تسمعوا إعلانا عن مساعدة أمنية إضافية قبل نهاية هذا الشهر".

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، ذكرت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يوقفان الدعم المالي لأوكرانيا بحلول هذا نهاية الأسبوع.

وأوضحت “فايننشال تايمز، أنه "قد ينتهي الأمر بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمشاهدة اثنين من أهم حلفائه يرفضان مواصلة المساعدة المالية هذا الأسبوع".

ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا قد تُترك دون دعم من الاتحاد الأوروبي بسبب موقف المجر بشأن تخصيص الأموال، وكذلك بسبب حقيقة أن الدول لم تقرر من أين يمكن الحصول على الأموال المخصصة للمساعدة المالية لأوكرانيا، فالدول منقسمة بشأن هذه المسألة.

وعلى الرغم من أن بروكسل تقول إن جميع الدول باستثناء المجر توافق على تخصيص الأموال لأوكرانيا، إلا أن المسؤولين المجريين يشيرون إلى أنهم ليسوا وحدهم في إحجامهم عن دعم هذه الفكرة.

زيلينسكي أوكرانيا بوتين الرئيس الروسى

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