بيان عاجل من حماس بعد التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

قال القيادي الكبير في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، محمود المرداوي، اليوم الإثنين، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، حول استسلام عدد كبير من عناصر حماس هي كذب وخداع.

عوكشف المرداوي، في تصريحات صحفية: “نرفض الطلب الإسرائيلي بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة الرهائن الذين بين أيدينا.. وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول استسلام عدد كبير من عناصر حماس هي كذب وخداع".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت، إن إسرائيل في خضم حرب شرسة زاعما أن هذه الحرب التي تخوضها عادلة وستنتصر فيها.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تتقدم في القتال وتواصل إنجازاتها وتطوق آخر معاقل حماس في جباليا والشجاعية.

وأشار جالانت إلى أن هناك أعضاء من حركة حماس استسلموا ومنهم من شاركوا في عملية طوفان الأقصي يوم 7 أكتوبر، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في أماكن أخرى داخل غزة وستقوم بتدمير حماس.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي، مقاتلي حركة حماس للاستسلام أو الموت، قائلا: "مصير قادة حماس محتوم إما الاستسلام والخضوع أو الموت".