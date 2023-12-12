خبير تربوي يكشف أهمية الاختبارات الشهرية لطلاب المدارس وشروط نجاحها

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن الاختبارات الشهرية التي يتم تطبيقها على طلاب صفوف النقل في المدارس ، لها فوائد عديدة .



حيث قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي على تطبيق واتس اب : إن المعروف في التقويم التربوي أن الاختبارات الشهرية (او ما يسمى بالتقويم التكويني أو البنائي) ، من أفضل أنواع التقويم ،حيث تؤدى الاختبارات الشهرية وظائف تربوية تفوق امتحانات أخر العام (والتى تسمى بالتقويم التجميعي ) .

وأضاف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس : أن الإختبارات الشهرية تفيد في تعرف الطالب على مستواه أولا بأول ، وتساعده في تعديل مساره التعليمي ، كما تسهم في اكساب الطالب المعارف التفصيلية المتصلة بكل درس، وتحقيق ما يسمى بإتقان التعلم لدى الطالب، كما تعد الطالب لامتحانات اخر العام وتقلل من القلق والرعب من الاختبارات .

وأكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أنه يرى أن المطالبة بالغاء الاختبارات الشهرية لطلاب المدارس غير مبررة ، مشددا على أن هناك شروطا معينة لابد منها لكي تحقق الاختبارات الشهرية أهدافها التربوية المهمة.

وأوضح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس شروط نجاح الاختبارات الشهرية تتمثل في : معرفة المعلم لأهداف تلك الاختبارات ووظائفها ، و امتلاك المعلم القدرة على صياغة الاسئلة بشكل سليم يقيس نواتج التعلم المستهدفة ، والثقة في المعلم باعتباره شخصا محايدا لن يستخدم تلك الاختبارات ولا اعمال السنة في تحقيق مصالح شخصية له مثل اعطاء الطلاب دروس خصوصية، ووجود مدى زمنى كافي خلال الفصل الدراسي يسمح بتطبيق تلك الاختبارات دون ضغط أو تسرع على الطالب إو المعلم ، وقلة كثافة الفصل المدرسي بما يسمح للمعلم بمراقبة جميع الطلاب وتتبع تقدمهم.

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب النقل في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال السنة مستمرة في العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أنه لا إلغاء لنظام الامتحانات الشهرية التي تم تطبيقها العام الماضي.

ويتم عقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي : الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.



و بالنسبة للاختبار الثالث فسيكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.



و وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

درجات الحضور والانضباط السلوكي لطلاب المدارس

تنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل فقط ، ويتم تقسيمها على النحو التالي :

* 3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي :

- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100 %

- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95 %

- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ايضا ، أن يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب اي مخالفات على من المستوى الاول او الثاني او الثالث.