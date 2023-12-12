شركة 25 يناير ومجموعة مصطفى محمود تنظم مسيرة في شبرامنت دعما للانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شركة 25 يناير نظمت مسيرة في شبرامنت؛ داعية خلالها إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "تحت عنوان في حب مصر، نظم المهندس إسلام محمد أحمد صاحب شركة 25 يناير للأغشية البلاستكية ومواسير البولي إيثيلين، والمهندس مصطفى محمود صاحب مجموعة مصطفى محمود للصناعات البلاستيكية مسيرة لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وواصل حديثه: "لا بد من تشجيع رجال الأعمال، المهندس إسلام أصبح واحدا من رجال الأعمال في مصر، وعندما يعملون شيئا من أجل صالح الوطن؛ فيستحقون أن ندعمهم ونتحدث عنهم".