بعد تصدرها الترند في مشغولات ذهبية.. ما القصة التاريخية لأسطورة ميدوسا؟

أسطورة ميدوسا.. عادت لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، لكن هذه المرة في شكل مشغولات ذهبية يتم الترويج لبيعها وهي تحمل وجه الثعبان ميدوسا.

وتتضمن المجموعة أساور وخواتم تحمل نقوشًا بارزة لشعر ميدوسا وتفاصيل وجهها الأسطوري بأشكال فنية مدروسة.

وقد حققت المجموعة رواجًا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التريندات في دول الخليج، ومن بينهم الفنانة فاطمة محمد الشهيرة لـ أريج البندري، التي ألقت الضوء على رواج الأسطورة من جديد في الدول العربية.

وعلى حد وصف فاطمة محمد، يرى البعض أن تصميم المشغولات بهذه الطريقة الفنية يساهم في تجاوز السلبيات التي كانت ترتبط بشخصية ميدوسا سابقا وإعادة تفسيرها كرمز للقوة النسائية، لكن ما هي أسطورة ميدوسا ؟

ميدوسا.. أسطورة وجمال

في الأساطير اليونانية ، أشهر الشخصيات الوحشية المعروفة باسم جورجونز. تم تمثيلها عادة على أنها أنثى مجنحة لها رأس شعر يتكون من الثعابين. على عكس “جورجونوس” التي تم تصويرها أحيانًا على أنها جميلة جدًا.

كانت ميدوسا هي جورجون الوحيد الذي كان مميتًا. لذلك قاتلها تمكن من قتلها بقطع رأسها. ممن الدم الذي خرج من رقبتها نشأ كريسور وبيجاسوس ، ابناها من بوسيدون .

تم منح الرأس، الذي كان له القدرة على تحويل كل من ينظر إليه إلى حجرأثينا التي وضعته في درعها؛ وفقًا لرواية أخرى، دفنها بيرسيوس في سوق أرجوس.

يقال إن هيراكليس (هرقل) حصل على خصلة من شعر ميدوسا من أثينا وأعطاها لستيروب، ابنة سيفيوس، كحماية لمدينة تيجيا من الهجوم؛ عند تعرضه للعرض، كان من المفترض أن يتسبب القفل في حدوث عاصفة، مما يدفع العدو إلى الفرار.

وفي رواية الكاتبة البريطانية إيريس مردوخ "الرأس المقطوع" (1961)، كانت البطلة شخصية ميدوسا.