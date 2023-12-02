إبراهيم سعيد: خناقتي مع رضا عبدالعال على الهواء حقيقية وليست "تريند"

أكد إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أنه يوافق على خروج أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك لتجربة الاحتراف في الدوري السعودي، على أن تكون أندية القمة في الدوري السعودي "الاتحاد" أو "النصر".

وأوضح ابراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أنه لو لم يأتي أي عرض لزيزو من أجل الاحتراف في أندية القمة بالخارج عليه أن يستمر في نادي الزمالك لكي يحقق مزيد من النجاح ويكون أفضل لاعب في مصر.

وكشف إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، حقيقة "خناقته" مع الكابتن رضا عبدالعال على إحدى القنوات، مؤكدا أنها لم تكن من أجل الترند وكانت خناقة حقيقية، مؤكدا أنه لا يهين نفسه من أجل إحداث شهرة أو صناعة الترند، متابعًا: "أنا مش بتاع أفلام أو بتاع ترند.. مش ههين نفسي أو ههين حد عشان التريند"