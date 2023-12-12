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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: زد عرض 650 ألف دولار لشراء كريستو من الأهلي

كريستو
كريستو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي زد قدم عرضا رسميا لإدارة النادي الأهلي للتعاقد مع محمد الضاوي كريستو نجم الوسط التونسي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"نادي زد يرغب في الحصول على خدمات محمد الضاوي كريستو مقابل 650 ألف دولار بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم".

وتابع:" جاء ذلك من جانب نادي زد بعد خرج محمد الضاوي كريستو من حسابات السويسري مارسيل كولر  ليطلب اللاعب الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير ".

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