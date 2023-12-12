هيئة تابعة للبحرية البريطانية: هجوم على سفينة واشتعال النيران بها قبالة اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية البريطانية، الإثنين، إنها تلقت بلاغاً يفيد بوقوع هجوم استهدف سفينة قرب باب المندب قبالة سواحل اليمن، وأن النار اشتعلت بها.

وأضافت في بيان عبر منصة “إكس” أن السلطات تحقق في الهجوم الذي وقع بالبحر الأحمر وأن جميع أفراد طاقم السفينة بخير.

ولم تكشف الهيئة عن جنسية السفينة التي استُهدفت لكنها دعت كافة السفن بالمنطقة إلى توخي الحذر وإبلاغها في حالة رصد أي نشاط مريب، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الحوثيين توعدوا بمنع مرور السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة، رداً على حرب إسرائيل على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وبعد ساعات من هذا التهديد الذي صدر السبت، أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن فرقاطة تابعة لها في البحر الأحمر أسقطت مسيّرتين كانتا متجّهتين نحوها، انطلقتا من اليمن.

ويعد هذا الاستهداف- الذي لم يعلن الحوثيون بعد مسؤوليتهم عنه- هو الأحدث في سلسلة عمليات شهدها البحر الأحمر والمياه المحيطة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وتبنّى الحوثيون العمليات السابقة التي شملت احتجاز سفينة تجارية وإطلاق صواريخ ومسيرات نحو أهداف بحرية، وأخرى نحو مدينة إيلات بجنوب إسرائيل.

وأكد الحوثيون أن هذه الهجمات ستستمر إلى أن “يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني”.