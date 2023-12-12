عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية بعدة مناطق.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم 12 ديسمبر 2023

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 21 14
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 20 14
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 21 14
طنطا 21 13
دمياط 20 14 
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 22 12
السويس 22 12
العريش 21 11
رفح 20 10
رأس سدر 23 15
نخل 21 6
كاترين 15 4
الطور 23 16
طابا 22 14
شرم الشيخ 24 17
الاسكندرية 21 15
العلمين الجديدة 20 14
مطروح 20 13
السلوم 19 12
سيوة 18 10
رأس غارب 26 17
الغردقة 25 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 25 17
شلاتين 28 19
حلايب 26 18
أبو رماد 27 18 
رأس حدربة 26 17
الفيوم 22 11
بني سويف 22 11
المنيا 21 10
أسيوط 21 9
سوهاج 22 10
قنا 22 11 
الأقصر 23 11
أسوان 24 12
الوادي الجديد 22 8
أبو سمبل 23 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 20
المدينة المنورة 27 15 
الرياض 27 13
المنامة 26 21
أبوظبي 28 18
الدوحة 27 19
الكويت 29 13
دمشق 17 7
بيروت 21 15
عمان 16 9
القدس 17 10
غزة 20 15
بغداد 26 14
مسقط 27 21
صنعاء 24 6
الخرطوم 31 16
طرابلس 22 15
تونس 25 12
الجزائر 22 12
الرباط 22 11
نواكشوط 34 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 11 3
إسطنبول 12 8
إسلام آباد 20 6
نيودلهي 23 10 
جاكرتا 34 25
بكين 3 4-
كوالالمبور 31 24
طوكيو 16 8
أثينا 18 8
روما 18 12
باريس 14 8
مدريد 14 7
برلين 7 3
لندن 12 7
مونتريال 3 4-
موسكو 5- 8-
نيويورك 7 1
واشنطن 8 1
أديس أبابا 25 11

أمطار رعدية امطار حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 12 ديسمبر 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظات الدلتا والساحل الشمالي.. الأرصاد تُحذر

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

موضوعات متعلقة

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

زلزال بقوة 5.8 درجات يهز وسط العاصمة المكسيكية| فيديو

ترشيحاتنا

كلمة واحدة لمن أراد انشراح الصدر وغُفران الذنب.. مستجابة مع الفجر

غزة والتعويم والزلزال على رأس قائمة بحث جوجل في مصر خلال 2023

5 مزايا لمشروعات الصوب الزراعية بمصر.. تعرف عليها

مسئول عسكري أمريكي: البارجة البحرية تعرضت لإطلاق صاروخ كروز قبالة السواحل اليمنية

معرض جدة للكتاب 2023 ينطلق تحت شعار "مرافئ الثقافة"

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتزا الرعب.. مهرجان غريب في نابولي يثير جدل السوشيال ميديا |تفاصيل

مقطع فيديو يثير الجدل لسرقة سيارتين بطريقة ولا أغرب.. شاهد

علامات مضيئة لبطل إفريقيا.. ماذا قدم الأهلي في ضربة البداية بكأس العالم للأندية؟

يشبه زينة عيد الميلاد.. جيمس ويب يلتقط صورة جديدة لنجم متفجر|شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ