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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثير عن حالة الطقس من الأرصاد وتفاصيل حالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة، بالتزامن مع تقلبات جوية وأمطر تصل لحد السيول على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

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أمطار رعدية وسيول 

وعن الظواهر الجوية كشفت الأرصاد عن فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة أحيانا على مناطق جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الأرصاد

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط كشفت الأرصاد أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 24 13
6 أكتوبر 24 13
بنهــــا 23 14
دمنهور 22 13
وادي النطرون 24 13
كفر الشيخ 23 14
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 24 13
طنطا 23 13
دمياط 22 14
بورسعيد 22 14
الإسماعيلية 24 12
السويس 24 13
العريش 24 11
رفح 23 10
رأس سدر 24 14
نخل 24 4
كاترين 17 3
الطور 24 12
طابا 23 13
شرم الشيخ 25 18
الإسكندرية 24 14
العلمين الجديدة 22 13
مطروح 21 13
السلوم 20 9
سيوة 20 10
رأس غارب 26 16
الغردقة 25 16
سفاجا 24 18
مرسى علم 24 18
شلاتين 30 23
حلايب 27 23
أبو رماد 29 22
رأس حدربة 27 23
الفيوم 23 11
بني سويف 24 10
المنيا 24 9
أسيوط 24 8
سوهاج 26 10
قنا 28 12
الأقصر 27 11
أسوان 29 13
الوادى الجديد 28 8
أبوسمبل 29 14
 

الأرصاد حالة الطقس اليوم أمطار رعدية درجات الحرارة المتوقعة السيول

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