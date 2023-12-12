القيادة المركزية الأمريكية: السفينة ستريندا أبلغت بوقوع أضرار تسببت في حريق

قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان لرويترز، إن صاروخ كروز بريا أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون أصاب ناقلة تجارية، مما تسبب في حريق وأضرار لكن لم تقع إصابات.

ووفق أحد المسؤولين فإن الهجوم على سفينة النقل "ستريندا" وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب.

وأشار المسؤولان إلى أن المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "ماسون" في مكان الحادث وتقدم المساعدة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن السفينة "ستريندا" أبلغت عن وقوع أضرار تسببت في حريق عليها لكن لم تقع خسائر بشرية في هذا الوقت.

وأضاف البيان: "ستريندا تعرضت لهجوم من خلال ما يُعتقد أنه تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أثناء مرورها عبر باب المندب".

وتستهدف ميليشيا الحوثي الشحن الدولي وسط توتر إقليمي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأفاد الحوثيون يوم السبت بأنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت "ستريندا" لها أي علاقات مع إسرائيل أو ما إذا كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي.