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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تجنبها فورا تسبب إلتهاب المفاصل

أطعمة تجنبها فورا
أطعمة تجنبها فورا تسبب إلتهاب المفاصل

هناك بعض الأطعمة التي قد يُنصح بتجنبها لتخفيف الألم المصاحب للتهاب المفاصل، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن ردود الفعل الغذائية تختلف من شخص لآخر، وما يعمل لشخص قد لا يعمل لآخر.

 ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يُعتقد أنها تسبب تفاعلات التهابية في بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل. قد تشمل هذه الأطعمة وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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أطعمة تجنبها فورا تسبب إلتهاب المفاصل

المواد المحفزة للالتهاب: بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من التهاب المفاصل في بعض الأشخاص. ومن بين هذه الأطعمة قد تكون اللحوم الحمراء والمنتجات الألبانية عالية الدسم والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والأطعمة المحتوية على دهون مشبعة عالية والوجبات السريعة. قد يكون من المفيد تجربة تقليل استهلاك هذه الأطعمة ومراقبة رد فعل جسمك.

الحمضيات: قد تسبب الحمضيات مثل البرتقال والليمون تفاعلات تهابية في بعض الأشخاص. يُنصح بتجنبها أو تقليل استهلاكها ومراقبة تأثيرها على أعراض التهاب المفاصل.

الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة: المصادر الغنية بالدهون المشبعة مثل الزبدة والسمنة والزيوت المهدرجة قد تسبب زيادة في الالتهاب. قد يكون من الأفضل استخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون أو زيت الكانولا بدلاً من الزبدة والسمنة.

الأطعمة المحنية: الأطعمة المحنية والمصنعة قد تحتوي على مكونات مثل الغلوتين والمواد الحافظة والإضافات الغذائية التي قد تسبب ردود فعل تهابية في بعض الأشخاص. من الجيد قراءة المكونات وتجنب الأطعمة المصنعة بقدر الإمكان.

السكر والمنتجات المحلاة: يعتبر السكر والمنتجات المحلاة من المواد التي يُعتقد أنها تسبب زيادة التهاب المفاصل في بعض الأشخاص. يُنصح بتجنبها أو تقليل استهلاكها واستبدالها ببدائل صحية مثل العسل الطبيعي أو المواد المحلاة الطبيعية مثل ستيفيا.

مرة أخرى، يجب أن يكون هناك توصيات عامة لتجنب بعض الأطعمة والمكونات التي يمكن أن تزيد من التهاب المفاصل في بعض الأشخاص. ومع ذلك، يجب أن تتذكر أن استجابة الجسم للأطعمة قد تختلف من شخص لآخر. قد يكون من الأفضل العمل مع أخصائي تغذية أو طبيب لتحديد الأطعمة التي قد تؤثر على حالتك الشخصية.

الأطعمه الألم المصاحب للتهاب المفاصل بتجنبها لتخفيف الألم المصاحب للتهاب المفاصل أطعمة تجنبها فورا تسبب إلتهاب المفاصل ​​​​​​​health

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