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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الانتخابات الرئاسية 2024.. لجان أكتوبر والشيخ زايد تتأهب لختام الماراثون

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024 

تستعد اللجان الانتخابية بمدينتي السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، لختام أعمال الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، حيث شهد اليومين الماضيين إقبالًا مكثفًا وحضورًا لافتًا من الشخصيات العامة والدينية على مدار اليومين.

لجان أكتوبر وزايد تتأهب لختام الماراثون الانتخابي 

وأقامت مديريات التعليم والأوقاف وغيرها من الوزارات المعنية بمسيرات حاشدة لدعم المشاركة في الاستحقاق الدستوري، الذي انطلق مطلع ديسمبر الجاري بانتخابات المصريين في الخارج، ويختتم اليوم بآخر أعمال مشاركة الناخبين المصريين في الداخل.

الدكتور يوسف عامر

وحرص رجال الإعلام على التصويت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والتأكيد والحث على أهمية المشاركة، ووجه الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ رسالة أكد خلالها على أهمية المشاركة باعتبارها واجب ديني ووطني.

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«عامر» شدد في كلمته التي وجهها من أمام لجنة الناخبين بمدينة الإنتاج الإعلامي أمس  أن التجربة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024، أثبتت للعالم أجمع أن ما نقوم به بمثابة تجربة صالحة لكل زمان ومكان، وأن هذا العرس الديمقراطي وهذه التجربة المصرية تجربة متميزة.

فيما تتواصل اليوم أعمال الانتخابات في لجان مدارس حدائق أكتوبر، والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، حيث يتوافد الناخبون على لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000، وبلال بن رباح.

إشراف قضائي كامل

فيما تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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