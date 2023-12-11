إقبال كثيف وحشود للناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بلجان أكتوبر |صور

تتواصل حشود الناخبين بمحيط مدارس حدائق أكتوبر، وذلك بالتزامن مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث شهد محيط مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي إقبالا كبيرا.

تواصل حشود الناخبين بمحيط مدارس حدائق أكتوبر

ويحرص المتطوعين من حزب مستقبل وطن أمانة حدائق أكتوبر على التواجد ومساعدة كبار السن وذوي الهمم والراغبين في معرفة لجانهم الانتخابية، وسط حضور تأميني مكثف.

بدأت اللجان الانتخابية بمناطق أكتوبر وزايد، أعمال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، مع دقات التاسعة صباحًا، حيث حرص عدد من الناخبين على التواجد قبل فتح اللجان بنحو ساعة كاملة.

واصطف الناخبون أمام اللجان الانتخابية المقامة بمدرسة النصر الرسمية للغات، ومدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، ومدرسة 6 أكتوبر الشاملة، ومركز شباب الشيخ زايد، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، ومدرسة بلال بن رباح الرسمية للغات بحدائق أكتوبر، والشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000.

فيما حرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

فيما أقامت إدارة التربية والتعليم بالسادس من أكتوبر، مساء أمس الأحد، بمسيرة وجولة تفقدية ليلية بمدارس الإدارة دعمًا للمشاركة ودعوة الناخبين للتفاعل بإيجابية.

وشهدت لجان المدينة إدلاء المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، ووزير المالية محمد معيط، وعدد من الشخصيات السياسية والدينية ورموز الفن والإعلام بأصواتهم بالحي المتميز والشيخ زايد، ولجنة مدينة الإنتاج الإعلامي.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الانتخابات الرئاسية مصر 2024، مع التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء في عموم الجمهورية وفق الجدول المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية نحو 4 مرشحين، هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حازم عمر، فريد زهران، وعبدالسند يمامة.

تواصل حشود الناخبين بمحيط مدارس حدائق أكتوبر

تواصل حشود الناخبين بمحيط مدارس حدائق أكتوبر

تواصل حشود الناخبين بمحيط مدارس حدائق أكتوبر