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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نائب رئيس نادي الزمالك يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة القرية السياحية الأولى بأكتوبر

نائب رئيس نادي الزمالك
نائب رئيس نادي الزمالك

أدلى المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين بلجنته بمدرسة القرية السياحية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر.

نائب رئيس نادي الزمالك يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة القرية السياحية الأولى بأكتوبر

فيما أدلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بصوته في مدرسة الشهيد أحمد مسعد في الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر  في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رئيس نادي الزمالك عقب الإدلاء بصوته الانتخابي: «احنا قطعنا شوط كبير ومحتاجين نكمله وكلنا خلف الرئيس السيسي ندعمه واتمنى ان يكون هو الرئيس القادم لإكمال ما بدأه من تنمية واحنا فخورين بالقيادة السياسية وما حققته من تقدم خلال السنوات الماضية».

بدأت اللجان الانتخابية بمناطق أكتوبر وزايد، أعمال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، مع دقات التاسعة صباحًا، حيث حرص عدد من الناخبين على التواجد قبل فتح اللجان بنحو ساعة كاملة.

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واصطف الناخبون أمام اللجان الانتخابية المقامة بمدرسة النصر الرسمية للغات، ومدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، ومدرسة 6 أكتوبر الشاملة، ومركز شباب الشيخ زايد، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، ومدرسة بلال بن رباح الرسمية للغات بحدائق أكتوبر، والشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000.

فيما حرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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