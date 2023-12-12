بدء أعمال اليوم الختامي للانتخابات الرئاسية بلجان حدائق أكتوبر | صور

بدأت مع دقات التاسعة، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الانتخابات الرئاسية في لجان مدارس حدائق أكتوبر، والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، حيث يتوافد الناخبون على لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000، ومدرسة بلال بن رباح.

بدء أعمال اليوم الختامي للانتخابات الرئاسية بلجان حدائق أكتوبر

وأقامت مديريات التعليم والأوقاف وغيرها من الوزارات المعنية بمسيرات حاشدة لدعم المشاركة في الاستحقاق الدستوري، الذي انطلق مطلع ديسمبر الجاري بانتخابات المصريين في الخارج، ويختتم اليوم بآخر أعمال مشاركة الناخبين المصريين في الداخل.

الناخبين بمدارس حدائق أكتوبر

فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا

وفي ضوء أعمال "ائتلاف نزاهة الدولي" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أصدر الائتلاف تقريرًا يتناول أبرز ملاحظاته خلال عملية متابعة تصويت المصريين في ثانِ أيام التصويت بالداخل منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وهو التقرير الذي يُغطي 10 محافظات مصرية يتابعها الائتلاف ميدانيًا.

ويضم ائتلاف نزاهة "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة. ويخطط الائتلاف لزيارة حوالي (2400) لجنة انتخابية فرعية في نطاق 10 محافظات مصرية، من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية.

لم تتلق غرفة عمليات ائتلاف نزاهة أية شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية، في ضوء انتظام عملية التصويت بسهولة ويسر، وسط تواجد أمني مكثف لحماية الناخبين وأصواتهم والعملية الانتخابية بالكامل.

الناخبين بمدارس حدائق أكتوبر

المشاركة واجب ديني ووطني

فيما وجه الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ رسالة أكد خلالها على أهمية المشاركة باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا.

«عامر» شدد في كلمته التي وجهها من أمام لجنة الناخبين بمدينة الإنتاج الإعلامي أمس أن التجربة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024، أثبتت للعالم أجمع أن ما نقوم به بمثابة تجربة صالحة لكل زمان ومكان، وأن هذا العرس الديمقراطي وهذه التجربة المصرية تجربة متميزة.

مشرف بمدارس حدائق أكتوبر

فيما تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.