"الأهرام": الانتخابات الرئاسية الحالية تتميز بخصوصية كبيرة لتوقيتها وسماتها ومخرجاتها

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر حاليا تتميز بخصوصية كبيرة تجعلها مختلفة عن الاستحقاقات الدستورية السابقة من حيث توقيتها وسياقها وسماتها ومخرجاتها المتعلقة بصنع المستقبل.



وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "الانتخابات الرئاسية وصنع المستقبل"- أنه من حيث التوقيت والسياق، فإنها تأتي وسط تحديات كبيرة تواجه مصر وتمس الأمن القومي بشكل مباشر خاصة مع اشتعال الجبهات على حدود مصر الثلاثة، جنوبا في السودان وغربا في ليبيا وشرقا في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وسعي قوات الاحتلال إلى تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة توطينهم في سيناء وهو ما تصدت له القيادة السياسية، ولذلك استشعر المصريون حجم الخطر الذي يواجه مصر ولذلك شاركوا بكثافة في الانتخابات لإعطاء رسالة إلى العالم كله بأن الشعب المصري يلتف حول دولته وقيادته ويدعم ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه التحديات.



وبيَّنت الصحيفة أنه من حيث الخصائص، فقد شهدت الانتخابات منظومة متناغمة من العمل الوطني سواء من حيث التنظيم والإجراءات اللوجستية التي تجعل المشاركة في التصويت سهلة وسلسة للمصريين في أكثر من 11٫600 لجنة فرعية وهو الدور البارز الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، كذلك عدم ملاحظة أي خروقات أو تجاوزات، وكذلك الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات عبر 15 ألف قاض وهو ما يعكس نزاهة وشفافية الانتخابات، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الشرطة المصرية في حماية وتأمين المقرات الانتخابية، وقد كان لافتا الإقبال الشديد على المشاركة من جميع فئات المجتمع خاصة المرأة المصرية العظيمة والشباب وكذلك ذوو الهمم وهو ما يعكس الوعي السياسي الكبير للمصريين وإدراكهم أهمية هذه الانتخابات الرئاسية ودورهم في صنع مستقبل بلدهم.



ونوَّهت الصحيفة بأنه من حيث المخرجات، فإن هذه الانتخابات تمثل أهمية كبيرة لأنها تشكل محطة مهمة في مسيرة العمل الوطني وصنع المستقبل واستكمال مشروع النهضة الشاملة على جميع المستويات والذي بدأ منذ سنوات والذي يرسخ للجمهورية الجديدة، ولا شك في أن المظهر الحضاري الرائع الذي ظهرت به الانتخابات والمشاركة الكثيفة والتنظيم الرائع ووجود المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة سير العملية الانتخابية، كل هذا تعكس قوة وقدرات الدولة المصرية ويعطي رسالة للعالم بمناخ الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به مصر رغم البيئة الإقليمية والدولية المضطربة.

