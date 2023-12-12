لو دايما تعبان وكسلان.. انت مصاب بهذا المرض الخطير

متلازمة التعب المزمن تسبب اضطرابا والشعور بالتعب بشكل مستمر وتمنع القيام بالمهمات اليومية العادية، وقد تظهر الأعراض بعد نشاط ذهنيّ أو جسديّ لم يكن يُشكّل من قبل أي مشكلة على الإطلاق ،علاوة على ذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 - 45 عامًا ،حيث النساء أكثر شيوعاً للإصابة بهذه المتلازمة، بينما هي نادرة جدًا بين الأطفال، ووفقا لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير أسباب وأعراض متلازمة التعب الشديد.

ما هي متلازمة التعب المزمن:

متلازمة التعب المزمن (CFS) هي اضطراب معقد يتميز بالإرهاق الشديد الذي لا يخفف بالراحة ولا ينتج عن أي مرض آخر وهي حالة طويلة الأمد مع مجموعة واسعة من الأعراض، وأكثر الأعراض شيوعًا هو التعب الشديد، وهو مرض معقد ومُنهِك، قد يُشخَّص بعد ستة أشهر أو أكثر من التعب الشديد الذي لا يتحسن بالراحة، والذي قد يزداد سوءًا بعد الأنشطة التي تستخدم الطاقة البدنية أو العقلية، ويمكن أن يؤثر على أي شخص ،ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياتهم اليومية.

أسباب متلازمة التعب :

قد تظهر أحيانًا عقب مرض، مثل: الأنفلونزا، ولكن ما من إثبات على وجود علاقة بين كليهما، والراجح أن متلازمة التعب المزمن تنتج عن خليط من عوامل وأسباب مختلفة.

قد يكون له أكثر من سبب، كما يمكن أن يعمل اثنان أو أكثر من المحفزات معًا على إحداث المرض، ومن بعض الأسباب المحتملة:

العدوى (مثل: العدوى بفيروس إبشتين بار "EBV").

تغيير في جهاز المناعة لدى الشخص وطريقة استجابته للعدوى أو الإجهاد.

إجهاد جسدي أو عاطفي.

الجينات والبيئة.

انخفاض ضغط الدم المزمن (انخفاض ضغط الدم) الناجم عن مشكلة في الجهاز العصبي.

خلل في خلايا الجسم يؤثر على إنتاج الطاقة.



أعراض متلازمة التعب المزمن:



إحساس بتعب يلازم المصابين على امتداد اليوم كله، أو معظمه.

صعوبة في الخلود إلى النوم أحيانًا.

الاستيقاظ من النوم مع شعور بالتعب وبأن الجسم لم يكسب قسطًا كافيًا من الراحة.

صعوبة في التفكير، والتركيز، والتذكّر.

آلام في الرأس، وفي العضلات، وفي المفاصل، وفي الحنجرة.

حساسية في غدد العنق وتحت الإبطين.

الاكتئاب.

الشعور بالتعب بعد المجهود والذي قد يحدث بعد المجهود البدني، أو العقلي، أو الوقوف لفترة طويلة.

تشمل بعض الأعراض الأخرى:

آلام المفاصل.

آلامًا في العضلات.

الغثيان.

التهاب الحلق المستمر أو يزول ويعود كثيرًا.

الصداع.

الشعور بالدوار أو الإغماء عند الجلوس أو الوقوف.

تقلب المزاج، والقلق، والاكتئاب.