الحوثيون يجددون تحذيرهم بعد تدمير سفينة نفط متجهة للكيان الصهيوني| تفاصيل

نفذت القوات البحرية التابعة لجماعة الحوثي عملية عسكرية نوعية ضدّ سفينة "استريندا" تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفطِّ ومتجهة إلى الكيانِ الإسرائيلي حيث تم استهدافُها بصاروخ بحري مناسب.

وأضاف البيان الحوثي قائلا: إن تلك العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا.

وتابع الحوثيين في بيانهم: نجحنا خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سُفُن استجابتْ لتحذيراتنا اليمنيةِ ولم نلجأْ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمِها كافةَ النداءاتِ التحذيرية.

وأتم الحوثي بيانه: لن نتردد في استهدافِ أي سفينة تخالفُ ما وردَ في البياناتِ السابقة حيث نؤكد استمرارنا في منعِ كافةِ السفنِ من كلِّ الجنسياتِ المتجهةِ إلى الموانئِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ العربي والأحمرِ حتى إدخالَ ما يحتاجُه إخوانُنا الصامدونَ في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواءٍ.

