المصريون يسطرون التاريخ.. مراسل صدى البلد يرصد اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية

رصد شمس الدين العربي مراسل صدى البلد، سير اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية بمحافظة القاهرة، بمدينة نصر.

وتحدث شمس الدين العربي مراسل صدى البلد، عن إقبال المواطنين، قائلا: اليوم الثالث صورة طبق الأصل من اليوم الأول والثاني..حيث نشهد إقبالا وحشودا من المواطنين، بمختلف الفئات.

وأكد على أن المصريون يقدمون صورة مشرفة للعالم أجمع، حيث يقوم المصريون بتسطير التاريخ.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

