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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار متوسطة على الإسكندرية وتكثيف أعمال إزالة أي تجمعات للمياه بمحيط اللجان الانتخابية

الامطار
الامطار

تعرضت بعض المناطق بالإسكندرية صباح اليوم /الثلاثاء/ لأمطار متوسطة مع ارتفاع أمواج البحر، وكثفت إدارات الأحياء من متابعة إزالة وكسح أي تجمعات لمياة الأمطار بمحيط اللجان الانتخابية والطرق المؤدية لها، لتسهيل حركة الناخبين في الوصول للجان وعدم وجود أية عقبات .


ولم تتأثر حركة سير المشاه والمركبات بسقوط الأمطار، كما استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة.


واتخذت جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الخدمية والحيوية وشركة الصرف الصحي، كافة الاستعدادات لمواجهة ظروف الطقس ومنع تراكم المياه وتسهيل الحركة مع تمركز سيارات كسح المياه بالأماكن التي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها .


ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الأرواح والممتلكات وسلامة الملاحة البحرية .


وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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