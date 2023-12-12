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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال متزايد على لجان السويس فى اليوم الأخير

صدى البلد

شهدت اللجان الانتخابية بالسويس، فى اليوم الثالث والأخير إقبالا متزايدا من قبل المواطنين من أجل الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤.

كبار السن تصدروا المشهد فى اليوم الأخير وخصوصا بلجان حى السويس اما السيدات والشباب تصدروا المشهد فى باقى الأحياء. 
 

وتضم محافظة السويس لجنة عامة واحدة للانتخابات، وتشمل 49 مركز انتخابي بينها 44 مدرسة و5 أماكن أخرى، تحتوي المراكز الانتخابية على 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين موزعة على الأحياء، وذلك نظرا لعدد الوافدين الذين يعملون في مصانع وشركات السويس وموانئها والمناطق الصناعية والهيئات الاقتصادية.


ويبلغ عدد الناخبين في السويس 484502 ناخبا لهم حق التصويت، ويضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل 7 لجان فرعية تضم 68245 ناخبا، وفي حي الأربعين 15 مقر مركز انتخابي تشمل 22 لجنة فرعية وتضم 186762 ناخبا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 78389 ناخبا، وفي حي فيصل 13 مركز انتخابي تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129463 ناخبا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 21643 ناخبا.


فإن لجان المغتربين وعددها 6 لجان فهي، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بمنطقة العبور بحي الأربعين، ومدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي بحي بمنطقة عيون موسى التابعة لحي الجناين، ومدرسة المستقبل الابتدائية بمنطقة المستقبل خلف شارع سور جامعة السويس.
بالإضافة إلى 3 مدارس أخرى بحي عتاقة وهي المدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية بجوار محاجر هيئة قناة السويس، ولجنة أخرى بشاطئ أنابيب البترول بطريق السويس –السخنة، ولجنة للمغتربين بميناء السخنة

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