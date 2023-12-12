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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم الأخير| توافد الناخبين بالدقهلية للإدلاء بأصواتهم في اللجان.. شاهد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

توافد أبناء الدقهلية على  مقار الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية بمراكز والمدن والأحياء والقري بأنحاء المحافظة انطلاقا من ممارسة حقهم الدستوري وحرصا مقدرات وطنهم.


وقد وجه  الدكتور" ايمن مختار" محافظ الدقهلية الشكر والتقدير والعرفان لمواطني الدقهلية الذين ادلوا باصواتهم علي مدار اليومين الماضيين.

 وقال"مختار" إن المشاركة الفعالة للناخبين من مواطني الدقهلية تساهم في ان تظهر الدقهلية بالمظهر اللائق بها بين المحافظات وتؤكد علي الوعي والحس والانتماء الوطني لدي ابناء المحافظة مشيرا لاهمية استكمال مسيرة العرس الديمقراطي اليوم بنطاق المحافظة بزيادة مشاركة المواطنين والنزول للجان الانتخابات للادلاء بأصواتهم، مشيرا ان النزول للتصويت بلجان الانتخابات رسالة للعالم برغبة المصريين بجميع طوائفهم في استقرار الوطن وحفاظا علي مقدراته  من خلال ممارسة حقهم الدستوري.


وأوضح " مختار"ان العملية الانتخابية علي مستوي المحافظة والادلاء بالتصويت تسير من خلال 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا تم تجهيزها علي اعلي مستوي للتيسير علي المواطنين الادلاء باصواتهم من خلال كافة الاحتياجات اللوجستية للعملية الانتخابية، واشار "مختار" ان إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا، هذا بالاضافة الي 1,119 ناخب مغترب، موضحا ان هناك جهودا مكثفة بتعاون كافة الاجهزة التنفيذية والامنية للتصدي لأي مشكلات طارئة فورا مؤكدا علي ان هناك متابعة مستمرة لسير الانتخابات بجميع اللجان علي مستوي المحافظة لازالة اي معوقات والتعامل معها فورا.

وقد ثمن" مختار" الجهود المبذوله من قبل كافة الاجهزة الامنية والتنفيذية بالمحافظة لتأمين وضمان سير الانتخابات الرئاسية علي مدار فترة اجراءها مشيرا بان وعى المواطن وادراكة هو اكبر تامين لهذا العرس الانتخابى الذى يتم فى جميع المحافظات المصرية.

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المواطن بالدقهلية انتخابات الرئاسية انتخابات أنحاء المحافظة توافد الناخبين مقار الانتخابات محافظ الدقهلية

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