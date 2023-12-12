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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أحدهم 100 سنة والآخر من أيام الملك فاروق.. مسنو الانتخابات يجتمعون في حب الوطن| شاهد

صدى البلد

شهدت آخر أيام الانتخابات الرئاسية إقبالا كثيفا من الناخبين خاصة كبار السن، الذين تواجدوا للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، ولفتوا أنظار الجميع بتواجدهم في لجان الاقتراع.

من بينهم مواطن تخطى عمره 100 عام، إذ أدلي يوسف أسعد يوسف، والبالغ من العمر 102 عام بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بلجنة مدرسة  الشهيد أحمد وحيد بمدينة الزقازيق.

وأكد يوسف قائلاً حرصت علي المشاركة في الانتخابات مثلما شاركت سابقاً في جميع الانتخابات داعياً الجميع الي النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

على صعيد آخر، في تصريح مؤثر يعكس حبه لوطنه ورغبته في المساهمة في تقدمه، أكد مواطن في سن 74 عامًا على أهمية المشاركة بالانتخابات ودعم البلاد في هذه المرحلة الحاسمة. يعتبر هذا الرجل مثالًا حيًا للتفاني والتحفيز للمواطنين الأصغر سنًا للقيام بواجبهم الوطني.

تجسد هذه الشهادة الوطنية الحية روح المواطن المخلص الذي يفهم أن المشاركة السياسية هي وسيلة فعالة لتحقيق التغيير والتقدم في البلاد. وبالرغم من بلوغه سن الـ74، فقد شعر بالرغبة القوية في القيام بدوره.

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في حديثه لـ “صدى البلد”، أشار المواطن المسن إلى قدرة الله في منحه هذه الفرصة الثمينة للمشاركة بالانتخابات. قال: "عندي ٧٤ سنة وربنا قدرني أن أدعم بلدي، فأنا لا أستطيع تفويت هذه الفرصة الهامة. لدي خبرة وحكمة تراكمت على مر السنين، وأود أن أساهم في ضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة".

أعرب عن اعتقاده بأن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي وسيلة لتحقيق التغيير الإيجابي وتعزيز الديمقراطية. أشار إلى أن الاختيار الصحيح للقيادة السياسية سيؤثر بشكل كبير على مستقبل البلاد ورفاهية المواطنين. ودعا بقوة المواطنين الآخرين، خاصة الشباب، للمشاركة بنشاط في العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعتلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات الاختيار الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسة 2024

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