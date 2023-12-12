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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمال مياه الفيوم يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024

العاملين بمياه الفيوم
العاملين بمياه الفيوم

شهدت صناديق الاقتراع بمختلف اللجان الانتخابية بجميع أنحاء محافظة الفيوم إقبالا كبيرا من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .

وذلك في مشهد يؤكد وعي وحرص العاملين بالشركة على المشاركة الإيجابية والاصطفاف في حب الوطن واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة ورسم فصل جديد من مستقبل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وحث المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم جميع العمال على أهمية المشاركة الإيجابية في الإستحقاق  الدستوري كونه حق دستوري واجب وطني على كل مواطن محباََ للوطن لاستكمال برامج وخطط التنمية.

وأوضح أن الشركة تتابع سير العملية الانتخابية بكافة أنحاء المحافظة من خلال غرفة عمليات الشركة للرد على الاستفسارات والشكاوى من خلال الرقم ١٢٥ والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع الشركة 
كما يتم تقديم كافة التيسيرات وتذليل كافة العقبات  أمام عمال الشركة للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع

 

 

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