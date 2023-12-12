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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط.. حشود شعبية غير مسبوقة في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.. صور

إقبال على لجان الانتخابات
إقبال على لجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية بالمحافظة شهدت في اليوم الثالث والأخير اقبالا شديدًا وحشود شعبية غير مسبوقة للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الدستوري واختيار الرئيس القادم لمصر.


وأوضح محافظ أسيوط أن اللجان شهدت تواجدًا كثيفًا من كل أطياف المواطنين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل للأجيال القادمة، وكان من اللافت حضور كبار السن والسيدات المصطحبات أطفالهن ما يدل على وعي المرأة بقوة دورها في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والفتيات رافعين أعلام مصر مرددين الأغاني الوطنية التي تطلقها السماعات الضخمة في كل مكان في أجواء احتفالية كبيرة.


كان اللواء عصام سعد قد تابع أعمال التوصصيت في اللجان من غرفة العمليات الرئيسية بمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ولم ترصد أي شكاوى وتسير العملية الانتخابية بانتظام في جميع اللجان والمقار الانتخابية علي مستوي المحافظة دون أي معوقات مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.


وأكد المحافظ استمرار رفع حالة الطوارىء بكافة أجهزة المحافظة مشيرًا إلى  أن دور الأجهزة التنفيذية تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

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الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم وتم تحديد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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