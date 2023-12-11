وسط أجواء كرنفالية بالشوارع والميادين.. محافظ أسيوط يتفقد اللجان الانتخابية بمركز أبنوب

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفقد اللجان الانتخابية بمركز أبنوب لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني على التوالي، للتأكد من توفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري الرئاسي.

ويشهد مركز أبنوب أجواء كرنفالية بالشوارع والميادين وأغاني وطنية فضلاً عن الطبل والمزمار البلدي ومسيرات بالسيارات تحمل مكبرات صوت بمشاركة عدد من الكيانات الشبابية والمجتمع المدني التي تشارك في تنظيم الدخول والخروج من اللجان الانتخابية وتعمل على حشد المواطنين للمشاركة في الاقتراع السري للانتخابات والذي يستمر حتى مساء غد الثلاثاء.

وأشار إلى حرص العديد من الناخبين على اصطحاب أطفالهم الذين غمرت الفرحة والسعادة وجـوهـهـم ورفعوا الأعلام وتزينوا بإرتداء العلم المصري.

ورافق المحافظ خلال الجولة النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، وخالد عزت رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.



وتفقد مقار اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد ياسر رجب بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب ، ومعهد أبنوب الابتدائي الأزهري بمدينة أبنوب.

والتقى عدد من المواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن والسيدات مقدماً لهم الشكر لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وهو ما يعكس مدى الوعي لدى المواطن الأسيوطي بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم.

وأوضح محافظ أسيوط إنه لمس وعي كبير من المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية.

وأكد على جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والاستعداد بخطط متعددة لمواجهة أي طارئ أو تجاوز وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين عند الانتخاب والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية.

ولفت إلى عدم تلقي غرفة العمليات التي تتابع الموقف على مدار الساعة أية شكاوى أو تجاوزات مؤكدا على متابعته المستمرة للعملية الانتخابية حتى إغلاق الصناديق وانتهاء عمليات التصويت.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادة المصريين وحقوقهم الدستورية واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية الحقيقية.

وأشار إلى اصطفاف الناخبين أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي، منوها بأنه تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومظلات أمام اللجان لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.



يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وتم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.