محافظ أسيوط: إقبال كثيف على اللجان في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المحافظة شهدت مسيرات حاشدة من قبل المواطنين للتعبير عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024؛ حيث شهدت عددا من الشوارع خروج مسيرات ضخمة بأعداد كبيرة من المواطنين تجوب الشوارع والميادين بالمزمار والطبل البلدي حاملين أعلام الدولة المصرية ومرددين الهتافات والأغاني الوطنية للتعبير عن سعادتهم في المشاركة وذلك أثناء التوجه للإدلاء بحقهم الدستوري والتصويت داخل المقار الانتخابية.



وأشار محافظ أسيوط إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين علي مقار اللجان الانتخابية بالقرى والمراكز والأحياء للإدلاء بأصواتهم حيث يتم مراجعة بيانات المواطنين والدخول الي اللجنة ثم يتم اتباع الإرشادات الانتخابية وتمكن المواطن من الإدلاء بالصوت ثم وضع يده في الحبر الفسفوري لتتم بذلك عملية التصويت.



وأكد اللواء عصام سعد على انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان الانتخابية علي مستوي المحافظة دون أي معوقات مشيرًا إلى إنه تابع من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام اليوم الاثنين 11 ديسمبر فتح جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة في تمام التاسعة صباحا وتوافد المواطنين علي اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تقام علي مدار 3 أيام متتالية بداية من أمس الأحد 10 ديسمبر وإستمرارا حتى غدًا الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.



يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط .

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