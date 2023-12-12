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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفرقة القومية تغنى لـ أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة مساء الخميس 14 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية ".

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من هند النحاس ، ايناس عز الدين ورحاب مطاوع.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر لفرقة القومية العربية للموسيقى المايسترو أحمد عامر مسرح سيد درويش

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