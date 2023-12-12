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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و978 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 978 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 506  شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 472 شاحنة و20 سيارة.

 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل   بينما تغادر السفينتين دليلة  والحرية  فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة وبوسيدون اكسبريس والحرية  وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل  ، كما شهد ميناء نويبع  تداول 2000 طن و 270 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة NUYRAY قادمة من بور سودان . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1355 راكب بموانيها .
 

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