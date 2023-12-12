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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. مفتي الجمهورية يشارك في المنتدى العالمي الإسلامي بموسكو.. والأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية الجمعة.. وسنة نبوية بعد الصلاة توجب لك الجنة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية بالإضافة إلى العديد من الأخبار الهامة من المؤسسات الدينية في مصر ، نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

مفتي الجمهورية في موسكو : ما يحدث في غزة أمر تستهجنه الفطرة الإنسانية والأخلاق الدينية.. وعلى دعاة الأديان وعقلاء العالم الضغط لوقف تهجير الفلسطينيين

 

الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية الجمعة المقبل

 

توجب لك الجنة.. سنة نبوية بعد التسليم من الصلاة احرص عليها

 

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