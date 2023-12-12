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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل من الحوثيين

تدمير سفينة نفط إسرائيلية | تفاصيل مثيرة

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مريم كمال  مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن استهداف جماعة الحوثي لسفينة نرويجية كانت تحمل نفطا لإسرائيل . 

شاهد الفيديو 

 

فجر اليوم سمع سكان مدينة الحديدة غرب اليمن دوى انفجارات عنيفة 
وافادت وسائل إعلام فى عدن، وفق نبأ عاجل لها، أن هناك  أنباء عن انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

وقال السكان إن دوي الانفجارات سمعت في أنحاء متفرقة من الأطراف الساحلية للمدينة .

كما افاد سكان أخرون بان هناك معلومات عن انفجارات وقعت بالقرب من مدينة الصالح.

وقالوا  إن انفجار ضخم هز المكان .

وبعد ذلك كشفت مصادر أمنية بحرية أن هناك  سفينة حربية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

و أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” تعرض سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية لهجمات في البحر الأحمر.

كما ذكرت وسائل اعلام لبنانية أن قصفا صاروخيا يمنيا استهدف فجراً سفينة تنقل نفطا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي  وهي تحمل وترفع علم النرويج ما أدى إلى اندلاع النيران فيها و تضررها بشكل كبير.

وذكرت صحيفة" ليبانون نيوز " نقلا عن مصادرها أن السفينة المحترقة أطلقت الكثير من نداءات الاستغاثة.

وعن تفاصيل ما حدث
فان القوات البحرية التابعة لجماعة الحوثي نفذت عملية عسكرية نوعية ضدّ سفينة "استريندا" تابعة للنرويج
وهذه السفينة كانت محملة بالنفطِّ ومتجهة إلى الكيانِ الصهيونى وقد تم استهدافُها بصاروخ بحري مناسب.
حيث قالت جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنهم نفذوا "عملية عسكرية" ضد السفينة ستريندا التابعة للنرويج. 
وذكروا فى البيان ان السفينة "كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، وتم استهدافها بصاروخ بحري مناسب".

واشاروا فى البيان أن الاستهداف لم يحدث "إلا بعد رفض طاقمها جميع النداءات التحذيرية"،
وقالوا انهم سيواصلون "منع جميع السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا في غزة من غذاء ودواء".

وتابع البيان قائلا: إن تلك العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ الشعب اليمني العظيم وأبناء الأمة.

ولفت الحوثيين في بيانهم: الى انهم نجحوا خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سُفُن استجابتْ لتحذيراتهم اليمنيةِ ولم يلجأوا لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمِها كل النداءاتِ التحذيرية.
 

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