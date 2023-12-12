عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عوفير جندلمان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستحاول شن عمليات خاصة لإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، ذكرت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن أمريكا تتوقع أن تغير إسرائيل تكتيكاتها القتالية في قطاع غزة في شهر يناير المقبل، وأن تنتقل من هجوم بري واسع النطاق إلى عمليات محددة الأهداف.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن “واشنطن تتوقع أن يتم تقليص المرحلة الأكثر كثافة من حرب إسرائيل مع حماس في جنوب غزة وتصبح أكثر تركيزا في أوائل يناير”.

ولفتت إلي أن “الولايات المتحدة تتوقع في شهر يناير الانتقال من هجوم إسرائيلي واسع النطاق إلى غارات مستهدفة على كبار قادة حماس وأهداف ذات قيمة عالية أخرى”.