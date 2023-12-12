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رئيس التحرير
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حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن الخبر الذي أثار ضجة في الوسط الكروي، حيث تردد خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن هروب ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي بعد استبعادهم من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة هذا الخبر وحقيقة هروب ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، من النادي، بعد استبعادهما من قائمة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية 2023، التي تنطلق اليوم بمواجهة الافتتاح بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأوضح شوبير عبر راديو أون سبورت إف إم، أن هروب عبد القادر وكريستو من الأهلي غير صحيح بالمرة، وان اللاعبان مصابان في الوقت الحالي.

وقال أحمد شوبير: "أحمد عبد القادر يعاني من إصابة صعبة ، اللاعب عنده إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج للراحة والعلاج في الوقت الحالي".

وقال أيضا: "محمد الضاوي كريستو حالته زي عبد القادر، اللاعب التونسي بيعاني من إصابة قوية أيضا بشد في العضلة الخلفية، والحمد لله الأشعات حاليا بتوضح تفاصيل أي إصابة، وكل ما يقال عن هروب الثنائي من النادي اعتراضا على الاستبعاد من مونديال الأندية هراء".

واختتم أحمد شوبير حديثه، قائلا: "مارسيل كولر مدرب الأهلي قرر ضم محمود متولي لبعثة الفريق، بعد تعافيه من الإصابة، وأصبح جاهزا للفريق، كما ضم أيضا مصطفى مخلوف للفريق".

أما عن آخر استعدادات الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية، فقد تسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الزي الخاص ببطولة كأس العالم للأندية من الشركة المسئولة عن توريد ملابس الفريق.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الذي سيخوض عليه مرانه الأول في مدينة جدة، من أجل الاستعداد للمواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

أيضا أنهى الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة الطبية، والمرافق لبعثة الفريق الأول بالسعودية، كافة الإجراءات الطبية التي طلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لبعثة الفريق، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

وحرص الدكتور محمد شوقي على التنسيق الكامل مع مسئولي الاتحاد الدولي، فيما يخص بعض الاشتراطات الخاصة بالنسبة للاعبي الفريق الأول، وكذلك الالتزامات الخاصة بالجهاز الطبي.

واليوم يقص اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي شريط مونديال الأندية 2023، عندما يلتقيان في الساعة الثامنة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويشارك فريق اتحاد جدة، للمرة الثانية في تاريخه، بينما يسجل أوكلاند سيتي مشاركته الـ11 في المونديال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة فى البطولة.

فيما ينتظر الأهلي مواجهة فلومينينسى بطل البرازيل حال الفوز فى مباراة يوم 15 ديسمبر، والتى فى الغالب ستكون أمام اتحاد جدة الأقرب للفوز على حساب أوكلاند سيتي اليوم.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2023  أوقعت الأهلى فى طريق فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، حال تخطي المارد الأحمر للفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

رنا عبدالرحمن نجم الأهلي النادي الأهلي كأس العالم

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