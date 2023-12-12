مسئولون إسرائيليون كبار يزورون واشنطن لمناقشة "اليوم التالي" في غزة

يزور مسئولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات في البنتاجون والبيت الأبيض بشأن الخطط العملياتية لمواصلة الحرب في غزة، وكذلك لمناقشة "اليوم التالي" في غزة، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسئولين إسرائيليين كبار، أن إدارة بايدن تريد أن تنتهي المرحلة الحالية من العملية البرية في غزة خلال الأسابيع المقبلة، وأن تتحول إسرائيل إلى عمليات عسكرية "منخفضة الشدة" من أجل خفض عدد المدنيين المصابين، والسماح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وخفض التوترات في المنطقة.

وقال المسئولون الإسرائيليون إن رئيس الشعبة الاستراتيجية في هيئة الأركان العامة اللواء إليعازر توليدانو ورئيس أركان القوات الجوية اللواء عمر فيشلر، التقوا الاثنين، مع كبار المسئولين في البنتاجون والجيش الأمريكي وأطلعاهم على سير العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ووفقا لهم، أطلع الضباط الإسرائيليون زملاءهم الأمريكيين على الوضع على الأرض وسير العملية في خان يونس، كما قدموا لهم الخطط المتعلقة بالمراحل التالية للعملية بعد خان يونس.

كما قدم توليدانو وفيشلر للأمريكيين بيانات تتعلق بإصابات المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب وأطلعوهم على الجهود التي يبذلها الجيش الإسرائيلي لتقليل الإصابات بين المدنيين.

ويزعم مسئولون إسرائيليون كبار أن هناك انخفاضًا في عدد المدنيين الفلسطينيين المصابين منذ أن غيّر جيش الدفاع الإسرائيلي طبيعة عملياته في قطاع غزة وتحول إلى التركيز على العمليات البرية.

في غضون ذلك، وصل رئيس القسم السياسي الأمني ​​في وزارة الأمن الإسرائيلية، درور شالوم، اليوم الثلاثاء إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسئولين في البنتاجون والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطط الإسرائيلية في غزة لليوم التالي للحرب.

وبحسب الموقع العبري فإن إدارة بايدن تري أن هناك انفتاحا أكبر في إسرائيل لمناقشة قضية اليوم التالي مقارنة بالماضي، مشيرا إلى أن واشنطن مهتمة برؤية المزيد من الخطط الإسرائيلية الملموسة فيما يتعلق بكيفية إدارة القطاع بعد الإطاحة بحماس.

ووفقا للموقع يقود شالوم طاقم المؤسسة الأمنية الذي يتعامل مع التخطيط لليوم التالي في قطاع غزة، وقد التقى بالفعل مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين الذين يتعاملون مع هذه القضية وقاموا بزيارة إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم إن هناك خلافًا مع إدارة بايدن فيما يتعلق بمسألة اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة- خاصة حول مسألة ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستلعب أي دور في غزة.