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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. يونيون برلين يضرب ريال مدريد بهدف في الشوط الأول

ريال مدريد
ريال مدريد

انتهت أحداث الشوط الأول مباراة يونيون برلين الألماني ونادي ريال مدريد الإسباني، بتقدم الفريق الألماني لهدف نظيف، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف يونيون برلين كيفين فولاند في الدقيقة 45 بعد خطأ من دفاع ريال مدريد، وأهدر مودريتش ركلة جزاء لصالح للريال.

وكان قد أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لخوض مواجهة يونيون برلين، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


وشهد التشكيل عدة تغييرات لإراحة العناصرة الأساسية، حيث تواجد ناتشو في قلب الدفاع، وفران جارسيا كظهير أيسر، وظهر داني سيبايوس في خط الوسط.


كما عاد كيبا أريزابالاجا لحراسة عرين الميرنجي من جديد بعد غياب للإصابة.

 

وضمن ريال مدريد التأهل لثمن النهائي متصدرا، إذ جمع 15 نقطة من 5 مباريات، بينما ودع يونيون برلين البطولة، بتواجده في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، رودريجو جويس.
 

دوري ابطال أوروبا يونيون برلين ريال مدريد هدف الشوط الأول مودريتش ركلة جزاء كارلو أنشيلوتي

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