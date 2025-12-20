قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
صحيفة عبرية: إسرائيل دخلت بحالة استنزاف مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا
برلماني: منتدى روسيا أفريقيا يعزز الاستثمار الصناعي والبنية التحتية للقارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل

بنتايج
بنتايج
باسنتي ناجي

هنأ الإعلامي خالد الغندور الكابتن أحمد سليمان بمناسبة عقد قرآن أبنته علي اللاعب محمود بنتايج نجم الزمالك.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الف مليون مبروك لسندي أحمد سليمان و محمود بنتايج  و مبروك للكابتن الكبير أحمد سليمان".

ازمه عودة بنتائج للزمالك

وكانت قد شهدت الساعات الماضية تحركات قوية من قادة فريق الزمالك لاحتواء أزمة المغربي محمود بنتايج، وسط تمسك اللاعبين الكبار ببقائه وعدم رحيله خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حساسية المرحلة التي يمر بها النادي.

وأكد قادة الفريق أنهم حريصون على استمرار اللاعب، مشددين على أن "السفينة لا تحتمل مزيدًا من الأزمات"، وأن رحيل أحد العناصر الأساسية قد يزيد الوضع تعقيدًا.

وفي هذا الإطار، بدأ عدد من اللاعبين الكبار التواصل مع بنتايج لمحاولة إقناعه بالعدول عن فكرة الرحيل والعودة لصفوف الفريق بشكل طبيعي.

وتأتي هذه التحركات بعد المخاوف من تكرار سيناريو مشابه لما حدث مع المغربي صلاح مصدق، حيث تحرك الجميع سريعًا لمنع تفاقم الأزمة، بالتنسيق بين إدارة النادي والجهاز الفني وقادة الفريق، للحفاظ على استقرار غرفة الملابس قبل مرحلة حاسمة من الموسم.

بنتايج يشترط الحصول على مستحقاته للتراجع عن فسخ العقد

اشترط اللاعب المغربي الحصول على مستحقاته المالية لدى الزمالك للتراجع عن فسخ العقد من طرف واحد مع الفريق الأبيض.

وأكدت المصادر أن بنتايج وافق على العودة للانتظام مع الفريق في التدريبات والمباريات، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، على أن يكون ذلك بشرط حصوله على مستحقاته المالية بانتظام، خاصة مع ارتباطاته المالية واستعداده لعقد قرانه نهاية الشهر الجاري.

بنتايج الاهلي الزمالك احمد سليمان الغندور

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

كيا تاسمان

الذكاء الاصطناعي يضع كيا في مأزق بسبب شاحنة يرغب فيها الجميع

معرض

تكنولوجيا تقود المستقبل .. استعراض حلول التنقل الكهربائي الذكي في EVs Electrify Egypt 2025

أخبار السيارات

أخبار السيارات| جيب جلاديتور صحارى 2026.. عودة شيفروليه سونيك من الموت

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

