الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل

هنأ الإعلامي خالد الغندور الكابتن أحمد سليمان بمناسبة عقد قرآن أبنته علي اللاعب محمود بنتايج نجم الزمالك.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الف مليون مبروك لسندي أحمد سليمان و محمود بنتايج و مبروك للكابتن الكبير أحمد سليمان".

ازمه عودة بنتائج للزمالك

وكانت قد شهدت الساعات الماضية تحركات قوية من قادة فريق الزمالك لاحتواء أزمة المغربي محمود بنتايج، وسط تمسك اللاعبين الكبار ببقائه وعدم رحيله خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حساسية المرحلة التي يمر بها النادي.

وأكد قادة الفريق أنهم حريصون على استمرار اللاعب، مشددين على أن "السفينة لا تحتمل مزيدًا من الأزمات"، وأن رحيل أحد العناصر الأساسية قد يزيد الوضع تعقيدًا.

وفي هذا الإطار، بدأ عدد من اللاعبين الكبار التواصل مع بنتايج لمحاولة إقناعه بالعدول عن فكرة الرحيل والعودة لصفوف الفريق بشكل طبيعي.

وتأتي هذه التحركات بعد المخاوف من تكرار سيناريو مشابه لما حدث مع المغربي صلاح مصدق، حيث تحرك الجميع سريعًا لمنع تفاقم الأزمة، بالتنسيق بين إدارة النادي والجهاز الفني وقادة الفريق، للحفاظ على استقرار غرفة الملابس قبل مرحلة حاسمة من الموسم.

بنتايج يشترط الحصول على مستحقاته للتراجع عن فسخ العقد

اشترط اللاعب المغربي الحصول على مستحقاته المالية لدى الزمالك للتراجع عن فسخ العقد من طرف واحد مع الفريق الأبيض.

وأكدت المصادر أن بنتايج وافق على العودة للانتظام مع الفريق في التدريبات والمباريات، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، على أن يكون ذلك بشرط حصوله على مستحقاته المالية بانتظام، خاصة مع ارتباطاته المالية واستعداده لعقد قرانه نهاية الشهر الجاري.