وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها

استيقظ الوسط الفني صباح اليوم على خبر حزين، برحيل الفنانة سمية الألفي، التي غادرت عالمنا، تاركة خلفها مسيرة فنية صادقة وأثرًا إنسانيًا لا يُنسى، رحل الجسد وبقيت الأعمال شاهدة على موهبة عاشت للفن وقدّمته بإخلاص.

موعد عزاء الراحلة سمية الألفي



قررت أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي إقامة مراسم العزاء يوم الأثنين المقبل بمسجد عمر مكرم وذلك عقب تشييع جنازتها بعد عصر اليوم، بعد أن وافتها المنية عن عمر يناهز 72 عاما.

مسيرة حياة سمية الألفي



ولدت «سمية يوسف الألفي»، في 23 يوليو عام 1953 بمحافظة الشرقية، وبعد إتمام المرحلة الثانوية التحقت بكلية الآداب قسم علم الاجتماع.

ومن أبرز أعمالها: العطار والسبع بنات، ليالي الحلمية، الراية البيضا، بوابة الحلوانى، القرداتي، فقراء لكن سعداء، الطوفان، علي بيه مظهر و40 حرامي، رحلة المليون، قلب الأسد، الأقدار، ميراث الريح، لا أنام، قطار منتصف الليل، منشية البكري، قلب من ذهب، شاطئ الخريف، سنوات الغربة.

غياب احمد الفيشاوي عن الجنازة

ويغيب الفنان أحمد الفيشاوى عن جنازة والدته بسبب سفره الى الخارج حيث لم يستطع العودة سريعا للحاق بالجنازة.



مرض سمية الألفي



أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.

نعي وزير الثقافة



نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنانة الراحلة سمية الألفي، التي رحلت عن عالمنا تاركة وراءها إرثا ضخما من الأعمال الفنية التى حققت من خلالها نجاحات كثيرة.

وقال وزير الثقافة في بيان، إن الفنانة الراحلة سمية الألفي، كانت من الفنانات اللاتي قدّمن مسيرة فنية متميزة، وأسهمت بأعمالها المتنوعة في إثراء المشهد الفني المصري، ونجحت في ترك بصمة خاصة لدى الجمهور من خلال ما قدمته من أدوار مختلفة.

وتقدم الدكتور أحمد فؤاد هنو، بخالص العزاء إلى أسرة الفنانة الراحلة وجمهورها ومحبيها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



آخر ظهور للفنانة سمية الألفي



وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي داخل لوكيشن تصوير فيلم “سفاح التجمع” الذى يقوم ببطولته ابنها الفنان أحمد الفيشاوي حيث شارك المخرج و المؤلف محمد صلاح العزب صور للفنانة سمية الألفي والده الفنان حمد الفيشاوي خلال زيارتها له في اللوكيشن لدعمه

زواج سمية الألفي



تزوجت سمية الألفي أربع مرات، كانت المرة الأولى من النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وأثمر عن زواجهما أبنائهما: عمر، والفنان أحمد الفيشاوي.

ثم تزوجت من الملحن مودي الإمام بعد طلاقها من فاروق الفيشاوي وانتهت الزيجة بالانفصال دون إنجاب.

وتزوجت من المخرج جمال عبدالحميد، ولكن لم تستمر الزيجة طويلاً ليحدث الانفصال، وتزوجت للمرة الأخيرة من المطرب مدحت صالح وانفصلا أيضًا.