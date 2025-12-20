إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين واستحداث بطولة جديدة للمنتخبات كل عامين

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابق باتحاد الكرة المصري، عن قرار مفاجئ يتعلق بتغيير شامل في النظام القاري للمسابقات الخاصة بالمنتخبات داخل القارة السمراء، وذلك بعد نشره منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن خلاله إلغاء بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين، مع استحداث بطولة جديدة للمنتخبات تُقام كل عامين ضمن أجندة الفيفا الدولية.

وقال مجاهد في منشوره: "إلغاء كأس أفريقيا للاعبين المحليين وبطولة جديدة للمنتخبات كل سنتين في مواعيد الأجندة الدولية وكأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات اعتبارًا من 2028"، في إشارة إلى تغيير جذري يطال مواعيد وتنظيم أبرز البطولات القارية في أفريقيا.

ويأتي هذا التطور رغم أن النظام الحالي لبطولتي كأس الأمم الأفريقية وبطولة أفريقيا للمحليين يقوم على تنظيم كل بطولة منهما كل عامين بشكل منتظم، حيث تستضيف المغرب حاليًا النسخة 35 من كأس الأمم الأفريقية، بينما تُقام بطولة أفريقيا للمحليين بنفس الوتيرة منذ انطلاقها عام 2009.

وينتظر أن يُثير هذا الإعلان اهتمامًا واسعًا في الوسط الرياضي بالقارة الأفريقية، خاصة في ظل الطابع المفاجئ للطرح، وتأثيراته المحتملة على روزنامة المنتخبات وبرامج البطولات المحلية، مع ترقب صدور تفاصيل أوفى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.