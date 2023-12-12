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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: قواتنا في العراق وسوريا تعرضت لـ 89 هجوما منذ 17 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ 89 هجوما منذ 17 أكتوبر.

وفي وقت سابق، قال "البنتاجون"، إن تركيز الولايات المتحدة هو منع امتداد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر  النفطي بـ سوريا برشقة صاروخية، مؤكدة أنها أصابت هدفها بشكل مباشر.

وأمس، أفادت إذاعة "شام إف إم" نقلاً عن شهود، بأن قاعدة عسكرية أمريكية تقع بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بـ سوريا  تعرضت  لهجوم صاروخي.

وبحسب الشهود، هزت عدة انفجارات قوية المنشأة العسكرية الأمريكية.

كما تعرضت  قاعدة عسكرية أمريكية أخرى في الشدادي في محيط حقل الجبسة النفطي جنوب محافظة الحسكة السورية، لقصف براجمات صواريخ متعددة، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون القوات الأميركية في العراق وسوريا النزاع الفلسطيني الإسرائيلي منطقة الشرق الأوسط

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