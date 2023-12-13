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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يُودع منافسات أوروبا بالخسارة أمام بايرن ميونخ

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بفوز الفريق البافاري بهدف نظيف، في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجّل هدف بايرن ميونيخ الفرنسي كينجسيلي كومان في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، وبتلك النتيجة ودع مانشستر يونايتد منافسات دوري أبطال أوروبا المختلفة.

وكان قد أعلن الهولندي تين هاج المدير الفنى لمانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي خاض به لقاء بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبدأ المغربي سفيان أمرابط في تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام بايرن ميونخ، ويجاوره سكوت ماكتوميناي في خط الوسط، وأمامهما برونو فرنانديز.

في المقابل، يقود هاري كين هجوم البايرن رفقة كينجسلي كومان وليروي ساني.

وضمن بايرن التأهل لدور الـ16 باحتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما يحتاج يونايتد لمعجزة من أجل العبور، في ظل احتلاله المؤخرة برصيد 4 نقاط.

ويبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيلة التالية:
حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: دالوت، فاران، ماجواير ولوك شو

الوسط: أمرابط، ماكتوميناي وبرونو فرنانديز

الهجوم: جارناتشو، هويلوند وأنتوني

أما تشكيلة الفريق البافاري فجاءت كما يلي:
حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: مزراوي، أوباميكانو، مين جاي وديفيز

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وموسيالا

الهجوم: كومان، هاري كين وساني

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