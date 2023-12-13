بعد التهديد الأمريكي|مكالمة هاتفية بين بلينكن ورئيس الوزراء العراقي بشأن استهداف سفارة واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن أدان الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء.

وكانت الحكومة الأمريكية حذرت العراق من استمرار استهداف سفارتها في بغداد، مؤكدة أنها "سترد وبشكل قوي" على محاولات إيقاع ضحايا من عناصرها داخل السفارة.

وتضمنت محادثة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، "تحذيرات شديدة اللهجة" من مغبة استمرار استهداف السفارة الأمريكية في العاصمة.

فيما أكد رئيس الوزراء العراقي أنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين في الاعتداء علي السفارة الأمريكية، أياً كانوا، متعهدا بالتزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته.

وتطرق الاتصال أيضا إلى أهمية الحدّ من الهجمات علي البعثات الدبلوماسية ؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.